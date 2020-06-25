Избирательные комиссии уже начали свою работу, но ажиотаж наблюдается далеко не везде

Участок №928 за первые четыре часа работы принял лишь считанное количество избирателей — лишь немногим более 10 человек. Впрочем, несмотря на отсутствие потока людей, в комиссии говорят, что полностью к работе готовы.

На первом этаже здания школы, в которой идёт голосование — стол с масками и антисептиками. На втором — непосредственно сами урны. Самой информации о поправках немного — она разместилась на одном листе А3, где указан текст предлагаемых изменений. Рядом — инструкция по электронному голосованию, подписанная словами «Голосуй за своё будущее» и галочкой со словом «Да!». Несмотря на беспрецедентные сроки проведения голосования по поправкам в Конституцию — оно растянется на целую неделю — по ночам участки работать не будут. Тем не менее, председатель участковой комиссии Алексей Андреев уверяет, что голосование будет защищено от фальсификаций не только видеокамерами. По его словам, бюллетени будут доставаться из урн и запечатываться в сейфах, которые вскроют только 1 июля, по окончании голосования. Сами этажи для волеизъявления будут закрываться на ключ, а внизу — дежурить полиция. На участке пока только три наблюдателя, и все — от Общественной палаты. Никаких нарушений, по их словам, не было.

Участки для голосования по конституционной реформе в Москве будут работать с 8 утра до 8 вечера вплоть до 1 июля.