За первые полтора часа электронного голосования по поправкам в Конституцию выдано более 100 тысяч бюллетеней

За первые полтора часа с момента старта электронного голосования по поправкам в Конституцию выдано более 100 тысяч бюллетеней. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«За первые полтора часа в Москве и Нижнем Новгороде суммарно проголосовало 8,5 процентов, выдано более 100 тысяч бюллетеней из миллиона ста девяноста тысяч. Я думаю, что к 14 часам явка будет 20, а к концу сегодняшнего дня возможно явка будет 40 процентов. Но я напомню, что и ночью можно будет голосовать. Голосование не прервется до 30 июня 20 часов в любое время суток», — сказал он.