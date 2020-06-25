Ходорковский: Для развития IT-бизнеса в России необходимо снижение давления ФСБ

Президент Владимир Путин объявил о снижении налога на прибыль IT-компаний до 3 процентов. По словам общественного деятеля Михаила Ходорковского, для развития IT-бизнеса в России более необходимой мерой было бы снижение давления ФСБ на бизнес. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что Путин продекларировал снижение налогов для IT-бизнеса – понятно, что он пытается выхватить кусок пирога у Лукашенко, который это сделал уже достаточно давно. Но, к глубокому сожалению, для того, чтобы это хоть как-то отразилось, нужно, чтобы ФСБ вело себя хоть чуть-чуть поумереннее, а этого он пока гарантировать не может. Уже второе уголовное дело в отношении вернувшихся, только что еще одно шпионское дело. Если ITшники начнут здесь выдавать реальный продукт, то сколько времени пройдет до того, как к ним придут фсбшники и скажут, что вы продаете секрет? Думаю, не так много», — сказал он.

Президент Владимир Путин в своем телеобращении к населению предложил снизить налог на прибыль компаний из отрасли информационных технологий с 20 процентов до 3 процентов, при этом ставка налогового взноса будет бессрочно уменьшена почти в два раза.