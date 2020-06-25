Ходорковский: Повышение ставки НДФЛ не скажется на малом и среднем бизнесе на фоне убытков из-за коронавируса

Повышение ставки НДФЛ на два процента не скажется на малом и среднем бизнесе на фоне убытков из-за коронавируса. Такле мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» общественный деятель Михаил Ходорковский.

«Это никакое не изменение. Я думаю, что на малом и среднем бизнесе в гораздо большой степени скажется другое – эти вот скачки с коронавирусом, которые сейчас они устраивают, и отказ от всякой серьезной поддержки малого и среднего бизнеса. Это приведет к тому, что неассоциированный с крупными госпредприятиями малый и средний бизнес, то есть не там, где они деньги отмывают, будет испытывать серьезные проблемы. На фоне этих серьезных проблем эти 2 процентных пункта будут меньшей из бед», — сказал он.

М.Ходорковский добавил, что экономические меры, предложенные президентом Владимиром Путиным в обращении к россиянам 23 июня, показывают отношение главы государства к населению.

«Это демонстрация того, как Путин относится к людям и того, как он этих людей на самом деле воспринимает. На мой взгляд, Путин воспринимает свой электорат как быдло, это свое отношение он и демонстрирует. Я вам дам 5 копеек, а вы за эти 5 копеек уж отработайте. Потому что понятно, что вам и 5 копеек много за ваш голос», — заключил он.

Ранее Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ на два процента для россиян с доходами свыше 5 миллионов рублей в год. Деньги, как заверил глава государства, направят на лечения детей с редкими заболеваниями. Президент сказал, что порой родителям не остается ничего кроме как обращаться в благотворительные фонды или собирать деньги на лечение ребенка через интернет. По его словам, необходимо государственное системное решение, поэтому пришлось определить постоянный источник финансирования.