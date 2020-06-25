В Париже открывается одна из главных достопримечательностей города – Эйфелева башня

Пока открыт только второй этаж, куда можно подняться пешком. Лифты для подъема на самый верх останутся закрытыми до 1-го июля. Все посетители Эйфелевой башни обязаны носить маски.
2020-06-25T11:34:08+03:00
2020-06-25T11:34:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:34, 25 июня 2020
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