Прекращено первое уголовное дело, заведенное из-за коронавируса

Речь идет о побеге из петербургского обсерватора «Заря» Георгия Образцова, которого обязали изолироваться после возвращения из Швейцарии. Как сообщил Интерфаксу адвокат Образцова, все обвинения с него сняли, поскольку следователи не нашли в его действиях состава преступления.