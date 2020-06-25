За минувшие сутки в Москве выявлено 7113 новых случаев заражения коронавирусом

Больше всего в Москве – 885. В лидерах также Московская область – около 500, и Ханты-Мансийский автономный округ – более 300 случаев. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 8605.
2020-06-25T11:32:42+03:00
2020-06-25T11:32:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 25 июня 2020
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