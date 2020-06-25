Общественный деятель Михаил Ходорковский подчеркнул необходимость противникам поправок в Конституцию публично демонстрировать свое отношение к изменениям основного закона РФ. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Значения, голосуешь ты или не голосуешь, не имеет. Имеет значение, как ты готов продемонстрировать свое отношение к этим поправкам. Отразиться может то, сколько людей не только проголосуют, но и продемонстрируют, как они проголосовали, или же не проголосуют и продемонстрируют, почему они отказались от голосования. Вот это действительно важно. Мы здесь в Москве и на западе недопонимаем, насколько люди в российской провинции не понимают или обмануты пропагандой в отношении того, кто и как хочет на самом деле голосовать. Если мы хотим противостоять пропаганде, если мы хотим, чтобы люди знали нашу позицию, мы эту позицию обязаны продемонстрировать», — сказал он.

По мнению М.Ходорковского, в случае принятия поправок, Россия перестанет быть «демократической страной».

«Если мы говорим про обнуление (сроков президента Владимира Путина – ЭМ), то, это важное событие. До этого обнуления мы все-таки страна демократическая, о которой, во всяком случае, можно говорить, что по своей Конституции она демократическая. После этого обнуления мы джамахирия, где мы имеем пожизненного правителя и дальше с этой реальностью живем», — заключил он.