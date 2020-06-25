Власти США осенью предоставят часть документов Владимиру Кара-Мурзе-младшему по его иску к ФБР

Власти США осенью предоставят часть документов журналисту и общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе-младшему по его иску к Федеральному бюро расследований.

Ответчиком по иску проходит Минюст США, ему подведомственно ФБР. Министерство и истец договорились о передаче материалов, в которых нет секретной информации к 15 сентября, остальных — еще через месяц. Всего защита определила около 400 страниц документов, которые могут касаться запроса Владимира Кара-Мурзы-младшего, говорится в совместном отчёте сторон, его цитирует агентство ТАСС. В феврале журналист, общественный деятель, соратник оппозиционера Бориса Немцова, подал иск к ФБР, обвинив в сокрытии результатов лабораторных тестов. Кара-мурза-младший в последние несколько лет дважды оказывался на грани жизни и смерти, он считает, что его пытались отравить российские спецслужбы. В ФБР ещё три года назад обещали выяснить причину отравления после повторного инцидента, но этого не сделали. Кара-мурза-младший посчитал, что американские спецслужбы засекретили результаты анализов, поскольку их не выдали даже по запросу американских сенаторов и конгрессменов. Российский оппозиционер сказал, что сведения нужны ему для защиты от новых возможных покушений на свою жизнь.



После первого отравления Кара-Мурзы-младшего 5 лет назад специалисты во Франции обнаружили в его организме существенное превышение концентрации тяжелых металлов.