Росавиация отклонила заявку авиакомпании «Победа» на компенсацию потерь из-за коронавируса

Ряду других перевозчиков и аэропортов субсидии одобрены.

Заявка лоукостера, входящего в группу «Аэрофлот», отклонена как не соответствующая правилам предоставления господдержки. Об этом говорится в сообщении федерального агентства воздушного транспорта. В то же время одобрено предоставление почти 10 миллиардов рублей (из выделенных правительством 23 миллиардов) другим авиаперевозчикам. Каким именно не уточняется. Всего с середины мая поступило 54 заявки от 40 авиакомпаний. Некоторые из них подавали заявки несколько раз, отдельно по месяцам, пояснили в агентстве. Принято положительное решение по 38 заявкам. Авиакомпании получили деньги от государства на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май.

Кроме того, в Росавиацию поступило 60 заявок от 52 аэропортов на компенсацию расходов, понесенных во II квартале. Помощь на сумму 808 миллионов рублей получат три международные воздушные гавани — столичный Шереметьево, Бегишево в Татарстане и аэропорт Казани.

Ранее сообщалось, что «Победа» — единственная крупная авиакомпания, которой отказали в субсидиях. Источники РБК объясняли это тем, что «Победа» первой среди российских перевозчиков приостановила полеты с начала апреля и возобновила их только в июне.