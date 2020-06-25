Решение Владимира Путина повысить налоги для богатых одобряет большинство жителей Росcии

По данным опроса агентства Superjob.ru, эту президентскую инициативу поддержали 61 % респондентов.

Ставка налога НДФЛ для тех, кто имеет доходы свыше 5 млн рублей в год, увеличится с 13% до 15%. Об этом Владимир Путин заявил 23 июня. Повышенная ставка принесет бюджету дополнительные 60 млрд руб. ежегодно. По словам Президента, эти деньги будут использованы целевым образом — они пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.

63% женщин и 60% мужчин одобрили данное решение главы государства. Наиболее активно за инициативу Владимира Путина высказались граждане старше 65 лет. А вот у молодежи мнение по данному вопросу разделилось практически поровну. При этом 19% участвовавших в опросе не поддержали решение Президента.

Ставка НДФЛ для богатых будет повышена с января будущего года.