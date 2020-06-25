За последние сутки коронавирусом в России заразились больше 7 тысяч человек

Темпы прироста заболеваемости снижаются в том числе в столице.



Показатели заболеваемости коронавирусом продолжают понемногу идти на спад: за сутки выявили 7113 новых случаев. Это примерно на 60 человек меньше, чем день назад. В общей сложности с начала эпидемии заболели около 614 тысяч человек. На первом месте по числу новых зараженных по-прежнему остается Москва – там выявили чуть меньше 900 случаев. В Подмосковье число инфицированных составило порядка 470, в Ханты-Мансийском автономном округе – больше 300. Незначительно различается количество заболевших в Санкт-Петербурге, Воронежской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях – на каждый субъект приходится примерно по 200 заболевших.

За минувший день умерли 92 пациента с подтвержденным коронавирусом – это одно из самых низких значений за последнее время. Всего с начала эпидемии жертвами болезни стали около 8600 человек.

По официальным данным оперативного штаба, больше половины зараженных уже излечились от коронавируса – их насчитывается 375 тысяч.