Компания Google ввела автоматическое удаление истории местоположения и поиска в части своих сервисов для новых пользователей. Раньше эту функцию надо было активировать вручную. Удаление данных осуществляется через 18 месяцев после первого включения истории местоположения и поиска. Пользователь может поменять интервал хранения данных или удалить информацию вручную.
2020-06-25T10:34:39+03:00
2020-06-25T10:34:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2665949-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:34, 25 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...