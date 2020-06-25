Компания Google ввела автоматическое удаление истории местоположения и поиска в части своих сервисов для новых пользователей. Раньше эту функцию надо было активировать вручную. Удаление данных осуществляется через 18 месяцев после первого включения истории местоположения и поиска. Пользователь может поменять интервал хранения данных или удалить информацию вручную.