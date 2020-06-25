Стриминговый сервис НВО Мах вернул в каталог доступных для просмотра фильмов картину «Унесенные ветром»

Теперь фильм демонстрируется с комментарием, который объясняет контекст произведения. Как отмечает журнал The Hollywood Reporter, перед началом картины зрителю будет показываться видео, в котором профессор Чикагского университета рассказывает о том, почему, несмотря на свою популярность, «Унесенные ветром» часто становились объектом протеста. Речь идет о романтизации образа довоенного Юга и стереотипном изображении темнокожего населения.
2020-06-25T10:34:20+03:00
2020-06-25T10:34:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 25 июня 2020
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