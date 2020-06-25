Американская компания SpaceX запускает сегодня на орбиту очередную партию спутников Starlink

Это уже десятый подобный запуск. Старт намечен на 23:34 по Москве с космодрома на мысе Канаверал. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из более чем 500 космических аппаратов. В перспективе компания планирует развернуть систему из нескольких тысяч, а затем и нескольких десятков тысяч спутников. Они обеспечат жителей Земли повсеместным доступом в интернет.