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10:33, 25 июня 2020

Жители алтайского поселка Сибирская долина накануне вечером перекрыли автотрассу из-за проблем с водоснабжением

Об этом пишет местное издание «Алтапресс». По мнению протестующих, администрация не обращает внимания на проблему с водой. Был ли кто-то задержан по итогам акции, не сообщается.



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