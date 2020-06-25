Жители алтайского поселка Сибирская долина накануне вечером перекрыли автотрассу из-за проблем с водоснабжением

Об этом пишет местное издание «Алтапресс». По мнению протестующих, администрация не обращает внимания на проблему с водой. Был ли кто-то задержан по итогам акции, не сообщается.
2020-06-25T10:33:30+03:00
2020-06-25T10:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 25 июня 2020
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