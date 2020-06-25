За последние сутки в России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 32% не имели клинических проявлений болезни. В Москве зафиксировано 885 случаев, в Московской области — 467, в ХМАО — 319. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 342 человека.