За последние сутки в России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 32% не имели клинических проявлений болезни. В Москве зафиксировано 885 случаев, в Московской области — 467, в ХМАО — 319. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 342 человека.
2020-06-25T10:31:39+03:00
2020-06-25T10:37:15+03:00
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10:31, 25 июня 2020
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