Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на административный арест Петра Верзилова

Мосгорсуд рассмотрит сегодня апелляционную жалобу на административный арест участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Он получил 15 суток по обвинению в нецензурной брани в адрес прохожего.

Этому происшествию предшествовало задержание Верзилова по другому поводу. Утром 21 июня у него в квартире выломали дверь, провели обыск, забрали всю технику и затем доставили в Мещанское УВД. Там его до самого вечера допрашивали по так называемому «московскому делу». Когда же он вышел из отделения и, как объяснял сам Верзилов, зашел в магазин купить новый телефон, на него напал провокатор. Тут же подъехали полицейские и задержали активиста. Нападавшего при этом отпустили. Верзилова оставили на ночь в полиции, а на утро Мещанский суд обвинил его в мелком хулиганстве и отправил в изолятор. Издатель «Медиазоны» утверждает, что не использовал нецензурную лексику в общественных местах, а в материалах административного дела нет свидетелей этого правонарушения, кроме полицейских, нет и личных данных прохожего. Как писала Новая Газета, в интернете появилась версия, якобы Верзилова, известного своими уличными перформансами, могли фактически похитить из дома из-за готовящейся акции во время вчерашнего парада. Сам активист отрицает такие планы.

Судебное заседание назначено на 13 часов.