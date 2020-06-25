Несмотря на запрет международных полетов из-за пандемии, «Аэрофлот» продолжает выполнять пассажирские рейсы за рубеж

Несмотря на запрет международных полетов из-за пандемии коронавируса, «Аэрофлот» продолжает выполнять пассажирские рейсы за рубеж.

«Аэрофлот» по меньшей мере с начала лета летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Со второй недели июня количество рейсов по этим направлениям удвоилось. Кроме того, появились рейсы в Барселону, Ниццу и Рим. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные из системы бронирования перевозчика. При этом два сотрудника «Аэрофлота» сообщили изданию, что данные рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты.

На фоне пандемии коронавируса Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение.

8 июня по поручению премьер-министра Михаила Мишустина ограничения были частично сняты. При этом пользователи соцсетей сообщают, что для перелета рейсами Аэрофлота не требуется «никаких специальных документов, ни по работе, ни на лечение или к родственникам».

Ведомости также отметили, продажа на эти полулегальные рейсы за границу открывается меньше чем за неделю. А сами билеты стоят в разы дороже, чем перелеты такой же продолжительности по России.