По всей России сегодня началось голосование по поправкам в Конституцию

Впервые в истории страны оно будет идти в течение семи дней.

Голосование, подготовка к которому велась в течение последних месяцев, наконец стартовало: избирательные участки приступили к работе. Они будут открыты каждый день вплоть до 1 июля с 8 до 20 часов. Необходимость растянуть процесс власти объясняли эпидемиологическими предписаниями. Будут действовать и другие меры предосторожности – каждый час участки будут закрывать на 10 минут для дезинфекции. В Москве и Нижегородской области проголосовать можно онлайн, для этого необходимо авторизоваться через единую систему идентификации. Также можно было и записаться на голосование на дому.

Во многие регионах избирателей стараются всячески привлекать на участки с помощью розыгрыша призов за участие в плебисците. Агентство Reuters ранее сообщало, что участникам будут присваивать уникальные QR-коды, по которым можно будет отследить явку. Кроме того, в преддверия голосования появлялось множество свидетельств того, как бюджетников заставляют принять в нем участие.

Ранее ЦИК запретил агитацию против поправок, а информационные билборды и ролики назвал информированием граждан о голосовании.