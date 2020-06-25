Большинство протестующих покинули т.н. автономную зону в одном из центральных районов американского города Сиэтл

Большинство протестующих покинули так называемую автономную зону в одном из центральных районов американского города Сиэтл. Ранее мэр города объявила об упразднении автономной зоны и возвращения полиции в участок на ее территории. Решение было принято после того, как полицейские, получив сообщение о стрельбе, попытались проникнуть в автономную зону, но столкнулись с сопротивлением. Один из пострадавших умер от полученных ранений, второй попал в больницу.

Протестующие, которые занимали автономную зону, установили на дорогах заграждения и десятки палаток. Для снижения напряженности местные власти вывели полицейских из участка в районе.