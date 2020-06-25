Мосгорсуд рассмотрит сегодня апелляционную жалобу на административный арест Петра Верзилова

Мосгорсуд рассмотрит сегодня апелляционную жалобу на административный арест участника группы Pussy Riot Петра Верзилова. Это наказание было назначено 22-го июня, после того, как днем ранее Верзилов был дважды задержан в течение одного дня. Сначала его увезли из собственной квартиры, а когда отпустили из полиции, у него произошел конфликт с неизвестным молодым человеком, в результате чего Верзилова обвинили в хулиганстве. Сам он говорит, что не использовал нецензурную лексику, а в материалах административного дела нет свидетелей этого правонарушения, кроме полицейских.