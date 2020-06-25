Правоохранители не стали возбуждать дело в отношении солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса ФСО

Правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело в отношении солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса ФСО перед парадом в Москве. Источник ТАСС в силовых структурах сказал, что, по предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв. Солдата отправили к психиатрам. Ранее сообщалось, что военнослужащий должен был участвовать в параде, но после того, как его перевели в резерв, он разбил стекло микроавтобуса.
2020-06-25T09:33:25+03:00
2020-06-25T09:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 25 июня 2020
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