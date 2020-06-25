Россия начнет открывать международное авиасообщение со стран СНГ

Как пишет газета «Коммерсантъ», такие предложения содержатся в письме руководителя Росавиации, адресованном Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой. Это означает, что вариант со странами Европы не реализовался. Впрочем, как отмечает газета, открыть границы для россиян пока из-за коронавируса не готов сам Евросоюз.

При этом газета «Ведомости» пишет сегодня, что полететь за границу при большом желании можно и сейчас. По данным издания, «Аэрофлот» с начала июня отправляет рейсы из Москвы в ряд зарубежных городов, оформляя их как грузовые, но при этом продавая билеты. Официального комментария со стороны «Аэрофлота» по поводу этой информации пока не поступало.