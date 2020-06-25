Американская стриминговая платформа HBO Max возвращает фильм «Унесенные ветром»

Ранее картина оказалась недоступна к просмотру из-за антирасистских протестов в США.

2 недели назад HBO Max удалила ленту из-за расовых тем. Случилось это на фоне масштабных протестов в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

По информации Hollywood Reporter, теперь фильм «Унесенные ветром» возвращается на платформу. При этом перед просмотром картины зрители увидят ролик, где профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт напомнит, что «против фильма неоднократно протестовали из-за романтизации довоенного Юга и стереотипного изображения темнокожих персонажей».

«Унесенные ветром» стала первой полнометражной цветной картиной, фильм получил восемь премий «Оскар». А исполнители главных ролей — Вивьен Ли и Кларк Гейбл завоевали признание миллионов зрителей.

В то же время фильм с изображением счастливых рабов долгое время подвергался критике из-за наличия в нем расистских сцен.