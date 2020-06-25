Президент Венесуэлы Николас Мадуро допустил возможность своей отставки в результате референдума через два года

Выступая по телевидению, он сказал, что если его противники соберут достаточное количество подписей для проведения плебисцита, и на голосовании будет выражено недоверие ему, то он покинет свою должность. По Конституции Венесуэлы референдум о досрочном прекращении полномочий президента может быть проведен не ранее, чем по истечении половины срока, на который был избран государственный деятель.