США могут перебросить часть войск из Германии в Польшу

Об этом объявил президент Дональд Трамп.

В Германии останется только 25 тысяч американских военных, их численность сократится вдвое, сказал президент США польскому коллеге Анджею Дуде. Они вчера провели переговоры в Белом доме. По словам Трампа, некоторые военные вернутся домой, остальные продолжат службу в других странах Европы. Польша может стать одной из них, допустил хозяин Белого дома. Варшава заплатит за отправку дополнительных сил, объявил Трамп. Он назвал передислокацию части военнослужащих в Польшу мощным сигналом для России. Несмотря на это Трамп по-прежнему рассчитывает на нормализацию отношений с Москвой. Президент Дуда сказал, что его страна готова принять больше американских военных. Президенты США и Польши подписали совместные декларации об укреплении связей между военными двух стран и в сфере безопасности. Польские СМИ предполагают, что в их страну передислоцируют 2 тысяч американских военных — вдвое больше чем Вашингтон планировал сначала. Сейчас в Польше находится около пяти тысяч американских солдат.



Президент Польши стал первым международным лидером, посетившим США после коронавируса.