В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию

Оно будет идти в течение 7-ми дней — до 1-го июля включительно. Все эти дни участки будут работать с 8-ми утра до 20-ти часов местного времени. Подсчет результатов начнется после закрытия избирательных участков 1-го июля.

В Москве открылись все 3600 избирательных участков, — сообщили ТАСС в Мосгоризбиркоме. Помимо этого в столице, а также в Нижегородской области проводится дистанционное электронное голосование.

ЦИК готов к тому, что голосование попытаются дискредитировать. Об этом рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.