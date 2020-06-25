При выводе американских войск из ФРГ они будут направлены в разные места Европы

Это сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, Польша станет одним из таких мест. В этом случае, как отметил Трамп, Польша разместит дополнительный американский контингент за свой счет. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда после встречи с Трампом в Вашингтоне заверил, что его страна готова принять американских военных.
2020-06-25T08:35:56+03:00
2020-06-25T08:42:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 25 июня 2020
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