Фильм «Унесенные ветром» вернут на стриминговую платформу HBO Max после того, как картина была снята из-за проходящих в США протестов. По сведениям к фильму будет добавлен дисклеймер, в котором профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт объяснит контекст киноленты. Перед просмотром «Унесенных ветром» зрители увидят ролик, где Стюарт расскажет о том, что «против фильма неоднократно протестовали из-за романтизации довоенного Юга и стереотипного изображения темнокожих персонажей».