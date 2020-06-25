Фильм «Унесенные ветром» вернут на стриминговую платформу HBO Max после того, как картина была снята из-за проходящих в США протестов. По сведениям к фильму будет добавлен дисклеймер, в котором профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт объяснит контекст киноленты. Перед просмотром «Унесенных ветром» зрители увидят ролик, где Стюарт расскажет о том, что «против фильма неоднократно протестовали из-за романтизации довоенного Юга и стереотипного изображения темнокожих персонажей».
2020-06-25T08:35:15+03:00
2020-06-25T08:35:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 25 июня 2020
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