«Яндекс» и Сбербанк заключили рамочное соглашение о прекращении сотрудничества по совместным предприятиям

Так, «Яндекс» намерен выкупит долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей, став единственным акционером интернет-ритейлера. Гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков сохранит свой пост, также среди сотрудников сохранится мотивационная программа, на которую выделяется небольшой пакет акций. В свою очередь, Сбербанк выкупит 25% + 1 рубль «Яндекс.Денег», принадлежащих интернет-компании, примерно за 2,4 млрд рублей. До конца года сервис проведет ребрендинг и поменяет свое название. Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале.