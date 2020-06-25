«Яндекс» и Сбербанк заключили рамочное соглашение о прекращении сотрудничества по совместным предприятиям

Так, «Яндекс» намерен выкупит долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей, став единственным акционером интернет-ритейлера. Гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков сохранит свой пост, также среди сотрудников сохранится мотивационная программа, на которую выделяется небольшой пакет акций. В свою очередь, Сбербанк выкупит 25% + 1 рубль «Яндекс.Денег», принадлежащих интернет-компании, примерно за 2,4 млрд рублей. До конца года сервис проведет ребрендинг и поменяет свое название. Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале.
2020-06-25T08:34:05+03:00
2020-06-25T08:34:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 25 июня 2020
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