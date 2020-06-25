Более 75 тыс. жителей Чечни остались без электроснабжения из-за массовых аварийных отключений в распределительых сетях

Как сообщается на сайте Минэнерго, причиной стали неблагоприятные погодные условия — гроза, ветер до 25 м/с. К аварийно-восстановительным работам привлечены 32 бригады в составе 96 человек и 32 единицы спецтехники.
2020-06-25T08:33:23+03:00
2020-06-25T08:33:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 25 июня 2020
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