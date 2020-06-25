В Москве скончались еще 12 пациентов с коронавирусом

Показатель суточной смертности стал минимальным с 16 апреля, когда жертвами коронавируса в городе стали 7 человек. С тех пор количество летальных исходов в столице увеличивалось, а на максимуме (30 мая) достигло 78. По данным столичного оперативного штаба, на сегодняшний день число жертв Ковид-19 в Москве достигло 3669.
2020-06-25T08:31:44+03:00
2020-06-25T08:31:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 25 июня 2020
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