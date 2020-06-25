Общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции стартует на всей территории России

Участки для голосования будут открыты ДО 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах. Основной день голосования — 1 июля. Помимо голосования до основного дня, власти предусмотрели голосование вне помещения для голосования, бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель». Изначально голосование планировалось 22 апреля, но его перенесли из-за ситуации с коронавирусом.