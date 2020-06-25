Компания Аэрофлот, несмотря на запрет правительства, вывозит россиян в другие страны

С конца марта это нельзя делать из-за коронавируса, разрешены только вывозные рейсы.

Самолёты Аэрофлота с начала месяца летают из российской столицы в Париж, Лондон, Франкфурт-на-Майне, Нью-Йорк, Тель-Авив и Сеул. Сначала компания выполняла рейсы раз в неделю, позже их стало больше. Выросло и число направлений: лайнеры стали летать в Ниццу, Барселону и Рим, пишет газета Ведомости со ссылкой на сотрудников нескольких авиакомпаний. Полёты совершают регулярные рейсы, все они оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продают билеты, рассказали газете на условиях анонимности два сотрудника Аэрофлота. Стоят билеты в разы дороже, чем перелёты такой же продолжительности по России. Например, минимальная стоимость билета в Рим доходит до 35-ти тысяч рублей. От 25-ти тысяч обойдётся перелёт в Ниццу, немного меньше в Барселону. Незадолго до вылета минимальная цена может вырасти в разы, узнали Ведомости. Собеседники в Аэрофлоте объяснили это тем, что обратно самолёты летят пустыми. Газета со ссылкой на сервис flightradar, который отслеживает перемещение воздушных судов, пишет, что Аэрофлот в ряде случаев использует самые большие среднемагистральные лайнеры, они вмещают до 400-т пассажиров. Собеседники других авиакомпаний недоумевают, как юридически возможны такие полёты и кто их разрешает.



В Аэрофлоте и Росавиации вывоз россиян за границу не комментировали.