Участник арт-группы «Война» Пётр Верзилов обжалует сегодня свой арест

Его поместили под стражу за нецензурное высказывание.

Московский городской суд проверит решение об аресте Петра Верзилова на пятнадцать суток. В минувший понедельник Мещанский суд отправил его в изолятор в связи с делом о мелком хулиганстве. В протоколе полиции было сказано, что арестованный в воскресенье вечером «выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок».

Сам Верзилов называет эту ситуацию провокацией. По его словам неизвестный мужчина напал на него на улице, а полицейские приехали уже после этого, как началась перепалка. В итоге Верзилова задержали, а нападавшего отпустили. После оформления протокола его увёз автомобиль ДПС.

Конфликт произошел после многочасового допроса участника арт-проекта «Война» по так называемому «московскому делу». В то воскресенье полицейские забрали Верзилова из дома в семь утра и отпустили только через пятнадцать часов.

Петр Верзилов известен уличными перформансами. Самой известной акцией стала «Милиционер вступает в игру», когда он в полицейской форме выбежал на поле во время финала чемпионата мира по футболу в России.



По данным русской службы «Би-Би-Си» Верзилов планировал провести подобную акцию во время вчерашнего военного парада в Москве.