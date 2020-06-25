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07:37, 25 июня 2020

Адвокат: Осужденного в России за шпионаж Пола Уилана действительно в скором времени могут обменять

Об этом рассказал адвокат осужденного Владимир Жеребенков.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что с ней официально не обсуждался вопрос возможного обмена Уилана на осужденных в США российских граждан Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Американский посол Джон Салливан после приговора американцу Полу Уилану заявил, что намерен добиваться справедливости. По его словам, нынешнее решение Мосгорсуда нельзя назвать таковым. Салливан также заметил, что сложившаяся ситуация безусловно испортит отношения между Россией и США.



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