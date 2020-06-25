В Люблинском суде сегодня, как ожидается, состоятся прения по делу «Нового величия»

Его фигурантов обвиняют в создании экстремисткой организации. Прения по делу «Нового величия» по разным причинам откладывают уже в восьмой раз, начиная с середины февраля. Последний раз — в середине июня — из-за того, что в суд не доставили фигурантов, содержащихся в СИЗО, а защита требует их личного присутствия.

Сейчас на скамье подсудимых семь человек, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества с целью свержения государственного строя. Некоторым из фигурантов на момент появления уголовного дела не было и 18 лет. Обвиняемые вину отрицают.

Они и их защита утверждают, что в основе обвинения лежат показания «провокатора спецслужб», который и предложил активистам создать организацию, арендовал помещение для встреч, сам написал устав, в котором позже нашли «признаки пропаганды идеологии насилия». Он проходит как свидетель.

Изначально в деле было 10 фигурантов. Двое из них признали вину и были осуждены, один позже от показаний отказался — его дело отправили на пересмотр. Еще один, Сергей Гаврилов, бежал из страны.

В середине июня стало известно, что Гаврилов получил на Украине статус беженца. Он ранее рассказывал, что решил бежать, когда фигурантов дела внесли в список экстремистов и террористов.