Николас Мадуро готов в 2022 году провести референдум о своей отставке.

По словам президента Венесуэлы, это станет возможным, если сторонники этой идеи смогут собрать достаточное количество подписей. Сбор подписей, как отметил Мадуро, может начаться 10 января 2022 года.
2020-06-25T05:10:49+03:00
2020-06-25T05:10:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 25 июня 2020
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