Против Джулиана Ассанжа в США выдвинули новые обвинения

На этот раз они предполагают сговор основателя WikiLeaks с хакерами из группы Anonymous. Согласно обвинительному документу, Ассанж и другие сотрудники WikiLeaks вербовали хакеров и согласовывали с ними совершение компьютерных вторжений в интересах WikiLeaks.

Новое обвинительное заключение не добавляет дополнительных пунктов к 18 статьям, перечисленным в первом обвинении, выдвинутом в мае 2019 года. В настоящее время основатель WikiLeaks содержится под стражей в Великобритании в ожидании решения по своей депортации.