Трамп рассчитывает «поладить с Россией» несмотря на предстоящий вывод войск США из Германии в Польшу

При этом президент США подчеркнул, что такая переброска станет «сильным сигналом» для России.
Ранее Трамп объявил, что число военных США в Германии уменьшится до 25 тысяч человек, а выводимый контингент будет размещен в Европе, в т. ч., в Польше.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
При этом президент США подчеркнул, что такая переброска станет «сильным сигналом» для России.
Ранее Трамп объявил, что число военных США в Германии уменьшится до 25 тысяч человек, а выводимый контингент будет размещен в Европе, в т. ч., в Польше.
Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...