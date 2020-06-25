Трамп рассчитывает «поладить с Россией» несмотря на предстоящий вывод войск США из Германии в Польшу

При этом президент США подчеркнул, что такая переброска станет «сильным сигналом» для России.

Ранее Трамп объявил, что число военных США в Германии уменьшится до 25 тысяч человек, а выводимый контингент будет размещен в Европе, в т. ч., в Польше.