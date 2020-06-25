Электронное голосование по поправкам в Конституцию начинается сегодня в Москве

Оно продлится до 30 июня. По данным мэрии, всего для участия зарегистрировались чуть более миллиона жителей столицы. Ряд изданий писал, что в Москве некоторых бюджетников и даже сотрудников коммерческих компаний принуждают регистрироваться для участия в электронном голосовании.

В общественном штабе по наблюдению за выборами отвечали, что фактов принуждения к этому они не зафиксировали.

Российское движение по защите прав избирателей «Голос» считает, что из-за грубого нарушения всех норм голосования по поправкам, оно утратило свою легитимность, даже не состоявшись. Об этом «Эху Москвы» рассказал сопредседатель движения Григорий Мелконьянц. Он отметил, что люди могли бы проголосовать совсем иначе, если бы кампания была организована по всем правилам и законам.

Допуск к электронному голосования по правкам к конституции в Москве не получили около 24 тыс. человек. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

Во избежание «двойного» голосования граждане, записавшиеся на электронное голосование, будут вычеркнуты из книги избирателей на участках по месту жительства — добавил Костырко.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию стартует сегодня. ЦИК готов к тому, что голосование попытаются дискредитировать. Об этом рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Электронное голосование продлится до 30 июня. А уже 1 июля граждане смогут проголосовать очно на избирательных участках.