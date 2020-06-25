Допинг-проба «Б» чемпиона мира по версии WBA Александра Беспутина оказалась положительной.

Об этом ТАСС сообщил представитель команды Раджаба Бутаева — соперника Беспутина по поединку. Менеджер Беспутина Эгис Климас сообщил ТАСС, что результаты пробы «Б» они пока не получали. Бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. Обработкой проб занимается лаборатория в Париже.
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