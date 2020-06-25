У половины вылечившихся от коронавируса в дальнейшем могут возникнуть физические нарушения.

К такому выводу, как пишет The Daily Telegraph, пришли специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании. Согласно их исследованиям, каждому третьему переболевшему грозит фиброз легких — заболевание, при котором в легких образуется рубцовая ткань, что приводит к нарушению дыхательной функции и ухудшению насыщения крови кислородом. До 70% могут страдать от бредового расстройства. У каждого десятого пациента выявляли острое поражение сердца.
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