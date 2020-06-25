Во втором квартале «Яндекс» ожидает убыток 3-4,5 миллиарда рублей.

За тот же период год назад была показана прибыль в 3,4 млрд. Как говорится в сообщении компании, на выручке сказались ограничения, связанные с эпидемией COVID-19, которые затронули рекламные доходы «Яндекса» и направление каршеринга. «Это частично компенсировалось ускорением роста в доставке еды и в медиасервисах.