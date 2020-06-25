Во втором квартале «Яндекс» ожидает убыток 3-4,5 миллиарда рублей.

За тот же период год назад была показана прибыль в 3,4 млрд. Как говорится в сообщении компании, на выручке сказались ограничения, связанные с эпидемией COVID-19, которые затронули рекламные доходы «Яндекса» и направление каршеринга. «Это частично компенсировалось ускорением роста в доставке еды и в медиасервисах.
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...
В эти минуты в Москве начинается военный парад на Красной площади За несколько минут до начала парада на трибуны прошел Владимир Путин вместе с гостями. Президент вместе с лидерами ряда государств сидит на трибуне вместе с ветеранами, никакой дистанции между ними нет, на трибуне заняты все кресла…