Япония аннулировала план по развертыванию американских комплексов ПРО «Иджис эшор».

Как передает агентство Киодо, Министр обороны Японии Таро Коно заявил, что при пуске ракет с нынешних установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения. Ранее администрация США уже санкционировала продажу Японии двух таких комплексов. Решение о размещении территории Японии двух американских наземных комплексов ПРО было принято правительством страны в 2017 году на фоне продолжавших пусков северокорейских

ракет.