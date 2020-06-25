Как передает агентство Киодо, Министр обороны Японии Таро Коно заявил, что при пуске ракет с нынешних установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения. Ранее администрация США уже санкционировала продажу Японии двух таких комплексов. Решение о размещении территории Японии двух американских наземных комплексов ПРО было принято правительством страны в 2017 году на фоне продолжавших пусков северокорейских
ракет.
Япония аннулировала план по развертыванию американских комплексов ПРО «Иджис эшор».
Как передает агентство Киодо, Министр обороны Японии Таро Коно заявил, что при пуске ракет с нынешних установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения. Ранее администрация США уже санкционировала продажу Японии двух таких комплексов. Решение о размещении территории Японии двух американских наземных комплексов ПРО было принято правительством страны в 2017 году на фоне продолжавших пусков северокорейских