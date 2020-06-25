Николас Мадуро обещает уйти из власти, если этого потребуют сограждане на Референдуме.

При этом президент Венесуэлы отметил, что для организации такого референдума нужно будет собрать необходимое количество подписей. Он напомнил, что конституция предусматривает возможность проведения референдума о мандате главы государства в середине срока его полномочий. Срок полномочий Мадуро как президента истекает в 2025 году.