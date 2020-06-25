Власти США вынесли новое обвинительное заключение против Джулиана Ассанжа.

В нем предполагается связь и сговор Ассанжа с хакерами из группировки «Анонимы» В сообщении Минюста уточняется, что заключение на содержит новых преступных эпизодов в дополнение к 18 статьям, по которым основатель «Викиликс» был обвинен в мае 2019 года, однако «расширяет масштаб сговора». В настоящее время Джулиан Ассанж находится под арестом в Британии. Слушания по вопросу о его экстрадиции по запросу США назначены на 7 сентября. В случае выдачи Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.