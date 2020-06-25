Власти США вынесли новое обвинительное заключение против Джулиана Ассанжа.

В нем предполагается связь и сговор Ассанжа с хакерами из группировки «Анонимы» В сообщении Минюста уточняется, что заключение на содержит новых преступных эпизодов в дополнение к 18 статьям, по которым основатель «Викиликс» был обвинен в мае 2019 года, однако «расширяет масштаб сговора». В настоящее время Джулиан Ассанж находится под арестом в Британии. Слушания по вопросу о его экстрадиции по запросу США назначены на 7 сентября. В случае выдачи Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...
В эти минуты в Москве начинается военный парад на Красной площади За несколько минут до начала парада на трибуны прошел Владимир Путин вместе с гостями. Президент вместе с лидерами ряда государств сидит на трибуне вместе с ветеранами, никакой дистанции между ними нет, на трибуне заняты все кресла…