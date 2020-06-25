Следующая рабочая неделя будет сокращенной.

Как напоминает «Роструд», это связано с тем, что нерабочим объявлено 1 июля – основной день голосования по поправкам к Конституции. Таким образом, работающие 1 июля граждане получат оплату в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается. Кроме того, по желанию сотрудника, работающего 1 июля, ему может быть предоставлен другой день отдыха.