Главный Храм ВС РФ в подмосковном парке Патриот пришлось открыть для всех желяющих на день раньше.

Как сообщили ИФ в МО, — из-за большого числа прихожан. Храм планировалось открыть только сегодня. Но, как отмечает МО, еще накануне после военного парада в Москве на парковке музейного комплекса собралось около трех тысяч автомобилей. Как утверждает военное ведомство, храм вчера посетили «более 10 тысяч жителей Москвы и Подмосковья».