Главный Храм ВС РФ в подмосковном парке Патриот пришлось открыть для всех желяющих на день раньше.

Как сообщили ИФ в МО, — из-за большого числа прихожан. Храм планировалось открыть только сегодня. Но, как отмечает МО, еще накануне после военного парада в Москве на парковке музейного комплекса собралось около трех тысяч автомобилей. Как утверждает военное ведомство, храм вчера посетили «более 10 тысяч жителей Москвы и Подмосковья».
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...
В эти минуты в Москве начинается военный парад на Красной площади За несколько минут до начала парада на трибуны прошел Владимир Путин вместе с гостями. Президент вместе с лидерами ряда государств сидит на трибуне вместе с ветеранами, никакой дистанции между ними нет, на трибуне заняты все кресла…